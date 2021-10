Torna “Che classe”: al via la quinta edizione del gioco. Come partecipare

Rullo di tamburi: ebbene sì, siamo al primo giorno della quinta edizione di Che Classe, il gioco di Editoriale Libertà nato per aiutare le scuole del territorio in modo divertente.

A partire da oggi e fino all’8 dicembre potrete sostenere la vostra classe preferita, scegliendola tra le materne, elementari e medie del territorio. Per 138 di queste, le più votate dagli utenti, sono in palio tanti crediti da poter trasformare in materiale scolastico.

Come partecipare

Come partecipare? Cliccate sul banner nella home di www.liberta.it, registratevi e iniziate a sostenere la vostra classe preferita, scegliendo tutte le opzioni dai menu a disposizione. Ricordatevi che ogni utente ha a disposizione un solo voto al giorno, non variabile o eliminabile.

Tanti bonus a disposizione

Oggi al Centro Commerciale Gotico troverete il primo codice bonus in galleria: il bonus aggiunge 3 punti al vostro voto quotidiano (da inserire nel campo indicato): quello di oggi potrà essere usato fino a martedì, ma sarà esposto soltanto oggi! Ogni mercoledì e domenica il Centro Gotico metterà a disposizione un nuovo codice: “collezionateli” per scalare più velocemente la classifica.

Torna anche la possibilità di inviare i vostri elaborati per incrementare il punteggio della vostra classe: aspettiamo disegni, poesie e lavoretti (solo in formato digitale all’indirizzo [email protected]) sul tema scelto dagli utenti di Instagram, ovvero “Cosa servirebbe alla tua scuola per migliorare?”. Ogni elaborato vale 5 punti, per un massimo di 50 punti ogni due settimane.