Gragnano, è morto il 75enne investito il 2 ottobre mentre attraversava la strada

A distanza di più di due settimane dall’incidente stradale, è deceduto Bruno Pastorin, il 75enne investito a Gragnano mentre attraversava la strada nei pressi della chiesa.

L’impatto era avvenuto nella mattinata del 2 ottobre verso le 8 e l’uomo aveva battuto violentemente la testa. Il ferito era stato trasportato all’ospedale di Parma e in seguito trasferito al nosocomio piacentino nel reparto di Rianimazione.

Alla guida del veicolo un giovane che aveva da poco staccato da un turno di lavoro.

In seguito alle indagini di cui si era occupata la polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta, il giovane era indagato per lesioni stradali gravissime. Sarà la procura a stabilire se modificare il reato in omicidio stradale.