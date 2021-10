Picchiato e lasciato a terra senza sensi a Sant’Antonio, indaga la polizia

Un uomo privo di sensi è stato trovato all’1.30 della notte tra lunedì 18 e martedì 19 ottobre nei pressi della cooperativa Sant’Antonio, in via Emilia Pavese a Piacenza.

Si tratta di un italiano, già noto alle forze dell’ordine, che presentava evidenti segni di percosse. In base alle prime informazioni, l’uomo sarebbe rimasto ferito in una rissa che, poco prima, avrebbe coinvolto diversi stranieri.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Piacenza per le cure del caso.

Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati carabinieri e polizia. Delle indagini si sta occupando la questura.