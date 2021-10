Besurica, doppio tentativo di furto: ladri a mani vuote, un proprietario era in casa

Doppio tentativo di furto nel quartiere Besurica di Piacenza. Stamattina, alla luce del sole, i ladri hanno provato a intrufolarsi in due abitazioni in via Grazioli e via Bartoli. Nel primo caso, il residente aveva appena lasciato le mura domestiche per recarsi in alcune attività commerciali a pochi minuti di distanza: in quel momento i malviventi sono entrati in azione, svuotando i cassetti e rovistando ovunque, senza però sottrarre nulla. Nel secondo caso, invece, il proprietario era in casa e ha sentito un forte rumore all’ingresso: i ladri stavano cercando di aprire la porta, per poi darsi alla fuga. Le abitazioni di via Grazioli e via Bartoli sono state raggiunte dagli agenti di polizia per gli accertamenti del caso.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà