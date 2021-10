Piazzale Genova, ricollocato il monumento ai caduti “custodito” dagli studenti

Una traccia preziosa e indelebile. Il monumento dedicato ai 620 caduti piacentini in Russia, di cui la metà alpini, è stato ricollocato in piazzale Genova dove questa mattina si è tenuta la cerimonia di inaugurazione alla presenza del sindaco Patrizia Barbieri, del prefetto Daniela Lupo e, tra gli altri, dei membri provinciali e nazionali dell’associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra.

Un omaggio alla memoria del passato custodito da giovani che vedranno il futuro; alcuni degli studenti del liceo Respighi, infatti, si prenderanno cura del monumento ai caduti e promuoveranno attraverso il giornale d’istituto la sensibilizzazione nei confronti del monumento come documento del ricordo.