Vandali all’Infrangibile, divelta la rete del giardino. “In arrivo nuove telecamere”

Ignoti hanno divelto e rimosso, nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 ottobre, la recinzione della biblioteca di strada di via Serravalle Libarna all’Infrangibile.

“Parte della rete è stata ritrovata in un’altra zona del giardino, mentre l’altro pezzo non si sa dove sia – scrive su Facebook il consigliere comunale Sara Soresi (Fratelli d’Italia) -all’Infrangibile esiste un problema, purtroppo di notte il quartiere è mal frequentat”.

L’episodio viene condannato anche dall’assessore alla sicurezza Luca Zandonella: “Questo atto vandalico, oltre a configurarsi come un reato, rappresenta un gesto irrispettoso per tutta la cittadinanza, in quanto i costi di riparazione sono a costo della collettività. Agli inizi del 2022 saranno installate alcune telecamere di videosorveglianza sul posto”.