Podenzano, premiati i ragazzi del Trofeo minibike Valnure Valchero

Sono stati 170 i ragazzi e le ragazze tra i 5 e i 12 anni di tutto il territorio piacentino che hanno partecipato alla 20esima edizione del Trofeo minibike Valnure Valchero promosso dalla Scuola Ciclismo Piacenza, Federazione ciclistica italiana di Piacenza, Polizia locale Unione Valnure Valchero e le diverse associazioni sportive ciclistiche. Ieri, sabato, l’auditorium comunale di Podenzano ha ospitato la premiazione di 21 di loro, cioè di coloro che hanno collezionato i migliori risultati nella risoluzione dei quiz di sicurezza stradale e alle prove in mountain bike. Campione assoluto è stato incoronato Mattia Vincenti, di 9 anni, di Magnano di Carpaneto. Premi speciali per i ragazzi che hanno partecipato a tutte le cinque tappe dell’edizione 2021: Leonardo Mazzoni, Zeno Rossi, Mattia Vincenti e Federico Corradini.

L’iniziativa come ogni anno ha avuto il patrocinio dell’Unione Valnure Valchero e dell’Editoriale Libertà e dei Comuni in cui si è svolto. Quest’anno il Trofeo minibike ha toccato i cinque comuni dell’Unione: San Giorgio, Carpaneto, Gropparello, Vigolzone e Podenzano e ha visto la partecipazione di circa 170 ragazzi che si sono sfidati, con sano agonismo e tanto spirito di amicizia e divertimento, nelle prove di mountain bike su terreno naturale e nei quiz di educazione stradale. Il progetto del Trofeo Minibike Valnure Valchero intende formare i bambini e i ragazzi al rispetto delle regole della circolazione stradale sviluppando al contempo le capacità motorie per la conduzione della bicicletta.

FOTO DI EMILIO MARINA