Pubblica “Valtrebbia” di Travo, terminato il corso: in arrivo 14 nuovi volontari

Sono in arrivo 14 nuovi potenziali volontari: alla Pubblica Assistenza e Soccorso “Valtrebbia” di Travo. Venerdì si è concluso il primo corso di primo intervento destinato alla formazione di nuovi volontari ed ora l’organico è pronto a rimpinguarsi per far fronte ai sempre più numerosi servizi sanitari.

Il corso è stato un ritorno alle modalità tradizionali di formazione, dopo questi due anni segnati dal Covid. Con l’ultimo incontro – dedicato alle nozioni di guida sicura per le ambulanze e gli altri mezzi di trasporto disabili tenuto dai formatori regionali Mino Ponzini e Lucia Doni – si è concluso il percorso che porterà all’ingresso di 14 nuovi militi: si tratta di persone che durante l’estate hanno aderito all’appello a prestare volontariato in Pubblica e dalla metà di settembre hanno partecipato con assiduità al percorso formativo. Dalle prossime settimane i nuovi volontari completeranno la formazione con attività teoriche e pratiche direttamente “sul campo” affiancando gli equipaggi impegnati nei servizi in convenzione con l’Asl e nei trasporti per i privati.