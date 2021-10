Scontro tra auto in via Reggi: ferite due persone. Interviene la polizia locale

Scontro tra due auto in via Reggi a Piacenza. L’incidente è avvenuto stamattina, 25 ottobre. Sono rimaste ferite lievemente due persone. Sul posto, la polizia municipale e i soccorritori sanitari. Forte l’impatto tra i mezzi: come risulta evidente dalle immagini, infatti, i paraurti e parte della carrozzeria sono sfasciati. Le dinamiche sono al vaglio delle forze dell’ordine. La viabilità è stata momentaneamente interrotta.

