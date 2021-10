Inquinamento e misure emergenziali, oggi e domani stop agli Euro 4

Stop anche ai diesel euro 4 anche a Piacenza: oggi 28 ottobre e domani, scattano le misure emergenziali anti-smog adottate dall’Emilia-Romagna a seguito delle proiezioni dell’Agenzia regionale per l’ambiente relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri di Pm10.

Il divieto di circolazione già riguarda, tra le 8.30 e le 18.30 dal lunedì al venerdì, i mezzi a benzina sino alla tipologia Euro 2 inclusa, benzina/gpl o benzina/metano pre Euro e Euro 1, diesel sino alla categoria Euro 3 compresa, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro e Euro 1. Solo al termine dello stato di emergenza sanitaria per la pandemia, potrà essere applicato anche ai veicoli diesel Euro 5 lo stesso provvedimento emergenziale.

Ai divieti di circolazione si aggiungono le misure riguardanti l’abbassamento delle temperature medie fino a un massimo di 19°C nelle abitazioni private e 17°C negli spazi commerciali e ricreativi, il divieto di combustione all’aperto e, in presenza di impianti alternativi, il divieto di utilizzo delle biomasse per riscaldamento domestico, in caso di classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore alle quattro stelle. Vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza l’adozione di tecniche ecosostenibili.