Nuovo ponte Lenzino, il costo lievita sopra i 23 milioni di euro

L’intervento per il nuovo ponte Lenzino (quello definitivo) è già stato inserito all’interno della manutenzione straordinaria prevista dal contratto di programma di Anas approvato dal Cipe, come opera caratterizzata da “un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative”.

Il quadro economico è imponente: circa 23 milioni e mezzo di euro. In teoria quindi c’è un incremento ulteriore rispetto ai 10 milioni detti a febbraio, e ai 20 stimati in tarda primavera.

