Solidarietà del sindaco Barbieri ai Paracadutisti. “Sistemeremo i danni”

Anche il sindaco Patrizia Barbieri esprime una ferma condanna per l’atto vandalico compiuto nei giorni scorsi ai danni del monumento ai Paracadutisti nel parco dell’area ex Unicem. “Non posso che condividere – sottolinea – le parole con cui il presidente Daniele Benzi ha dato voce allo sgomento e al rammarico della Sezione piacentina dell’Associazione nazionale Paracadutisti d’Italia, a fronte di un gesto di profonda inciviltà che manca di rispetto, innanzitutto, alla memoria di chi ha dato la vita. Nel ringraziare i cittadini che hanno prontamente denunciato l’accaduto e le Forze dell’ordine per il tempestivo intervento, colgo l’occasione per precisare che l’amministrazione comunale provvederà, quanto prima, alla sistemazione dei faretti danneggiati a seguito dei precedenti atti vandalici”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà