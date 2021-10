Sorpreso mentre ruba una bicicletta in città: denunciato 23enne

Un giovane con uno zaino in spalla che armeggiava vicino a una bicicletta è stato individuato una notte di settembre dai carabinieri in un parcheggio vicino a vicolo San Nazzaro in città. A segnalare la presenza erano stati i cittadini.

Viste le circostanze sospette l’uomo è stato perquisito e all’interno dello zaino sono stati trovati i attrezzi solitamente utilizzati per furti come un martello, un grosso cacciavite, una forbice e una tronchese. Messo alle strette il giovane, di 23 anni nato in Romania ma domiciliato in città, ha dichiarato che la bicicletta era stata asportata in via Somaglia angolo via Taverna a Piacenza mentre era appoggiata ad un palo ed era chiusa con una grossa catena posta a sicurezza nella parte posteriore. Il 23enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Piacenza per tentato furto aggravato.

Il proprietario della bici (nella foto) non è ancora stato individuato. Il numero a cui telefonare per prendere appuntamento per visionare la bicicletta è 0523.341041.