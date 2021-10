Vaccinazione antinfluenzale, al via gli ambulatori di Fiorenzuola e Borgonovo

Prosegue la campagna di vaccinazione antinfluenzale e dalla prossima settimana, gli addetti ai servizi assistenziali e di primario interesse collettivo potranno usufruire per la vaccinazione anche di due ambulatori sul territorio:

FIORENZUOLA, sede di via Roma, 12 – Dal 4 novembre. L’ambulatorio sarà disponibile, ad accesso libero, ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle 12.

BORGONOVO, Casa della Salute, via Seminò, 20 – Dall’8 novembre. L’ambulatorio sarà disponibile, ad accesso libero, ogni lunedì (8, 15, 22 e 29 novembre) dalle 14 alle 18.

A CHI SONO RIVOLTI: A questi ambulatori possono rivolgersi gli addetti ai servizi assistenziali e di primario interesse collettivo quali forze dell’ordine, protezione civile, donatori di sangue, personale scolastico, personale dei trasporti pubblici, volontari dei servizi di emergenza e dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Non è prevista prenotazione.

Gli ambulatori di Fiorenzuola e Borgonovo si affiancano a quello di Piacenza che sarà attivo, per le stesse categorie, nei seguenti giorni e orari:

– 3, 4, 9, 10 e 11 novembre dalle ore 16 alle ore 17

– 16, 17, 18, 23, 24 e 25 novembre dalle ore 15.30 alle ore 19.

VACCINAZIONI GRATUITE: L’Asl ricorda inoltre che la vaccinazione antinfluenzale è offerta gratuitamente a:

– soggetti di età pari o superiore a 60 anni, con o senza patologie croniche

– donne in gravidanza

– medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali

– soggetti ricoverati presso strutture per lungodegenti

– soggetti tra i 6 mesi e i 60 anni con patologie croniche

– familiari e contatti di soggetti ad alto rischio

– soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo (personale scolastico, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, etc)

– personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani

– volontari in ambito sociosanitario

– donatori di sangue

Si ricorda che, per gli over 60, i malati cronici e i loro familiari, l’indicazione è quella di rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia.

Le donne in gravidanza si possono contattare il proprio medico curante o al dipartimento di Sanità pubblica (piazzale Milano, Piacenza).

Per gli operatori sanitari dell’Ausl, si sta predisponendo un piano per raggiungere le varie figure professionali, in modo da favorire l’adesione alla vaccinazione.

VACCINO ANTINFLUENZALE REGIONE EMILIA ROMAGNA