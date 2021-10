Idee per la scuola del domani: gli studenti danno vita agli Stati generali del Polo Volta

Decine di studenti, in rappresentanza dei 1.200 studenti dell’intero polo superiore Volta della Val Tidone, hanno dato vita agli stati generali del Polo Volta. Un incontro tenutosi nell’aula magna del liceo scientifico a cui, oltre a studenti e insegnanti, hanno partecipato anche portatori di interesse come rappresentanti di Confesercenti e Confindustria, rappresentanti del distretto di Ponente, amministratori locali, parrocchia, Centro di Educazione Ambientale per citarne alcuni. Una fitta rappresentanza di tutto cioè di cui è fatto il tessuto sociale ed economico locale, all’interno del quale i ragazzi del Volta vogliono poter dire la loro. Le loro proposte, attorno a cui si è iniziato a lavorare, serviranno come linee guida attorno a cui costruire il nuovo Piano dell’Offerta Formativa che entro dicembre la scuola dovrà elaborare per il triennio 2022-2025.

I DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI