Strada tra Carmiano e Chiulano, primi interventi per la messa in sicurezza

Primi interventi sulla strada tra Carmiano e Chiulano. Con 100mila euro l’amministrazione comunale inizierà a mettere in sicurezza un tratto di quella strada che è lunga quattro chilometri e mezzo e che si trova in una zona collinare franosa. L’amministrazione di Vigolzone intende riqualificare l’intero tratto, cercando nuove risorse economiche, attraverso bandi regionali o, come auspica il sindaco Gianluca Argellati, attraverso il Pnrr che destina parte delle risorse per il dissesto idrogeologico.

Da un progetto preliminare, il costo totale per la messa in sicurezza della strada sarebbe di 1.076.000 euro.

