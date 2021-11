Auto elettriche, 357mila euro dalla Regione per le “flotte” di 12 Comuni piacentini

In arrivo circa 357mila euro di contributi regionali a favore di 12 comuni piacentini per l’acquisto di nuovi mezzi elettrici o ibridi. Ovvero auto di servizio per gli enti pubblici, scuolabus e vetture operative come trattori, macchine da lavoro o carrelli semoventi. È l’esito del bando lanciato nei mesi scorsi dalla giunta Bonaccini in Emilia-Romagna. I fondi erogati coprono fino al 75% della spesa sostenuta.

Le risorse indirizzate al territorio piacentino serviranno per comprare 16 nuovi mezzi ecologici: si tratta di dieci auto elettriche, oltre a sei mezzi operativi elettrici o ibridi. In particolare, sono in arrivo una macchina a testa ad Alseno, Castelvetro, Pontenure e Sarmato (20mila euro di contributo ognuno); Ponte dell’Olio (18.675) e Castel San Giovanni (14.925). Oltre all’auto, saranno acquistati anche tre mezzi operativi elettrici o ibridi – ad esempio un trattore, una gru o un furgone – a Podenzano (50.000), San Giorgio Piacentino (50.000), Carpaneto (46.175) e Fiorenzuola d’Arda (43.994). A Rottofreno e Borgonovo saranno sostituiti i precedenti mezzi con due furgoni elettrici, grazie a un finanziamento di circa 26 mila euro a comune.