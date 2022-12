C’è il “genio bobbiese” nel primo Suv elettrico italiano. A firmarlo è Filippo Perino

Ha lavorato in Germania per Audi e per Genesis, e per anni è stato il capo dello stile in Lamborghini, solo per pescare nel curriculum alcune delle sue medaglie. Ora, a 57 anni, Filippo Perini si concede però finalmente un grande lusso: divertirsi.

Lo fa in “un piccolo team nella zona B di Milano”, lo definisce, dove da un anno e mezzo maneggia pezzi di futuro aerodinamici nella start up “Aehra”. Sarà lei a dare vita alla prima auto completamente elettrica italiana.

Non stupisce Perini venga chiamato nel settore “il genio”: a tre anni, racconta lui stesso, disegnò la prima auto dei sogni nella casa di Bobbio.

Adesso con la sua matita ha fatto sognare tutto il Superstudio Più di Milano, in via Tortona, all’anteprima mondiale del primo modello della start up creata da Hazim Nada e Sandro Andreotti.

