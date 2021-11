Fiorenzuola, chiuso il centro vaccinale: preoccupazione tra gli anziani

Il centro vaccinale di Fiorenzuola da questa settimana è chiuso, per scelta dell’Ausl. Le ultime vaccinazioni sono state somministrate giovedì: c’erano anche terze dosi per gli ultraottantenni. Ora c’è molta preoccupazione tra gli anziani che saranno costretti a recarsi a Piacenza, all’ex arsenale in viale Malta, vista la chiusura del centro vaccinale periferico di Fiorenzuola che era stato aperto l’8 marzo dell’anno scorso per la campagna vaccinale della popolazione della val d’Arda. A

Il contratto d’affitto per il centro vaccinale fiorenzuolano – della durata di 6 anni – è ancora in essere. Per l’Ausl la possibilità di recedere non può essere precedente al 28 febbraio 2022, con eventuale disdetta tre mesi prima, ovvero il 1° dicembre. Per ora la proprietà dello stabile non ha però ricevuto nessun preavviso.

