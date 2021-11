Servizi di pronto intervento, dodici nuovi carabinieri arrivati nel Piacentino

Nuove pattuglie dei carabinieri di rinforzo sono arrivate in queste ore in città. Si tratta di dodici militari dell’Arma particolarmente addestrati ed equipaggiati che svolgeranno servizi di pronto intervento, sia in città che in provincia. Le squadre di intervento operativo di Bologna erano già entrate in funzione anche nei mesi scorsi in città. La loro presenza a Piacenza era stata richiesta giorni fa dal comando provinciale dei carabinieri in accordo con la prefettura con lo scopo di rafforzare l’organico delle forze di polizia sul territorio. I reparti del Sio spalmati su più turni sono composti da due equipaggi su due auto: una con a bordo tre uomini compreso il capopattuglia e una con a bordo due uomini. Le due pattuglie si muoveranno sempre insieme garantendo ad ogni intervento cinque carabinieri e andranno ad affiancarsi coordinandosi con gli equipaggi delle gazzelle del radiomobile che svolgono servizio 24 ore su 24, sia in città che in provincia.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà