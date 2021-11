Dalla Francia a Boccolo Noce: in un libro il viaggio della nonna centenaria

Nel mese di settembre avevamo raccontato la storia incredibile di Domenica Cavanna, la nonnina originaria di Boccolo Noce di Groppallo, nel comune di Farini, emigrata in Francia, che a 101 anni aveva intrapreso un viaggio alla scoperta dell’Europa con la nipote Fiona Lauriol, 39enne francese che aveva dato una “nuova vita” alla nonna proponendole il “giro del mondo” in camper.

Avevano viaggiato per due anni, dal 2018 al 2020, quando poi Domenica si è spenta, a 103 anni. Non erano mai riuscite ad arrivare in Italia, a tornare nella terra natale di Domenica, perciò la nipote le aveva promesso di farlo per lei. Così è stato, Fiona, con la madre e il padre, sono arrivati a Boccolo Noce, hanno visto la casa in cui nonna Domenica è nata, hanno conosciuto tre delle sue amiche che erano andate in risaia con lei, e ora la storia di Domenica e Fiona è diventata un libro in Francia, ma sarà tradotto in tante lingue perché questa storia ha fatto il giro del mondo, raccontata da tanti siti di informazione e telegiornali, perfino in Giappone.