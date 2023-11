Maltempo in alta Val Nure, residenti di Farini ai piani superiori. Rischi a Travo

A causa del maltempo registrato oggi in alta Val Nure, l’amministrazione comunale di Farini ha raccomandato ai residenti di lasciare le loro abitazioni o di ripararsi ai piani superiori. In una frazione, però, due donne – un’anziana con la figlia – hanno rifiutato di uscire: le squadre di protezione civile sono pronte a intervenire in caso di necessità.

Criticità nell’innalzamento idrico anche del torrente Aveto e del Trebbia. Diversi ponti sono stati presidiati per l’eventuale chiusura precauzionale. Oltre trenta cittadini di Travo e Zermogliana sono stati preallertati per una possibile evacuazione a causa dei massicci rilasci dalla diga di Boschi. Altri residenti di Bettola nelle aree prossime al Nure sono stati avvertiti per la necessità di mettersi in sicurezza.