Gossolengo, il sindaco: “Non sarà un polo logistico”. Martedì un incontro

Il confronto tra il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri e il comitato Regina, sorto per bloccare un insediamento produttivo ai confini del paese, continua dopo che il comitato ha rifiutato un incontro in municipio con il primo cittadino che terrà una conferenza stampa martedì prossimo alle 21 per fornire chiarimenti sulla lottizzazione.

Un appuntamento online, rivolto alla cittadinanza, che potrà essere visibile in streaming.

Intanto il comitato Regina propone di incentivare insediamenti di carattere digitale per e-commerce, digital marketing, data analisys con spazi di co-working in un’ ottica di piena sostenibilità. Domani pomeriggio è prevista una manifestazione.