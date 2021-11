In San Francesco la messa in ricordo dei caduti dell’Arma dei carabinieri

Nella basilica di San Francesco si è celebrata questa mattina, 6 novembre, una messa in ricordo dei caduti in servizio nell’Arma dei carabinieri alla presenza, tra gli altri, del prefetto Daniela Lupo e del comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Paolo Abrate. Come ogni anno, la commemorazione, è organizzata dalla sezione di Piacenza dell’Associazione nazionale carabinieri per ricordare i militari dell’Arma deceduti in servizio e in congedo.

