Unione Val Nure Val Chero: in tre mesi ritirate 13 patenti, otto per ebbrezza

Negli ultimi tre mesi, la polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero ha intensificato i controlli stradali.

Grazie anche alla rete di videosorveglianza, sono stati scoperti e sanzionati quattro conducenti che non si sono fermati a seguito di incidenti.

Dodici sono state le patenti sospese, 13 quelle ritirate di cui otto per guida in stato di ebbrezza. Sette auto sono state sequestrate per mancanza di copertura assicurativa.

L’azione di prevenzione e controllo nella circolazione stradale ha portato anche alla decurtazione di .2123 punti delle patenti di guida di conducenti.

Durante questi controlli sulle strade, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria tre conducenti per spaccio di sostanze stupefacenti, uno è stato arrestato mentre altre tre persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.