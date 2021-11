Il tenente colonnello Cementi al comando del Battaglione del Genio Pontieri

Venerdì 5 novembre, alla caserma “Nicolai” di Piacenza, si è svolta la cerimonia di avvicendamento del Comandante di Battaglione del 2° Reggimento Genio Pontieri tra il tenente colonnello Luigi D’Auria cedente e il parigrado Andrea Cementi.

Dopo un anno di intense attività addestrative ed operative come, ad esempio, il soccorso alla popolazione delle campagne modenesi dello scorso dicembre in occasione dell’esondazione del fiume Panaro, al contributo nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure nel Raggruppamento Emilia Romagna nel primo semestre dell’anno, all’esercitazione “Argo 2021” sul fiume Po, svolta in sinergia con gli assetti di manovra e di supporto al combattimento della Forza Armata, alla realizzazione di linee di attraversamento e trasporto fluviale con il materiale da ponte galleggiante motorizzato (PGM), fino al supporto alla bonifica di una bomba d’aereo rinvenuta nei pressi dell’isola del Trimelone, sul lago di Garda.

Nel suo intervento durante la cerimonia, il Colonnello Federico Collina, Comandante di Reggimento, ha espresso il suo plauso e piena soddisfazione per l’operato del Tenente Colonnello D’Auria, augurandogli le migliori fortune per il futuro.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà