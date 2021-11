La caserma Nicolai apre le porte agli alunni: “Ecco come si neutralizza una bomba”

Nella Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, oggi il 2° Reggimento Genio Pontieri ha aperto al pubblico la caserma “Nicolai” in piazza Cittadella. Stamattina i visitatori – in particolare alcune classi delle scuole Sant’Eufemia, Mazzini e Sant’Orsola – hanno potuto seguire un itinerario storico-architettonico nella struttura militare, anche attraverso una mostra di automezzi, attrezzature e natanti, oltre a uno stand con le attrezzature in dotazione agli artificieri che quotidianamente operano per rimuovere gli ordigni residuati bellici.

Durante la visita, inoltre, gli alunni hanno assistito a una dimostrazione delle procedure di sminamento e successivamente si sono cimentati nella ricerca di simulacri inerti interrati lungo una striscia di sabbia.