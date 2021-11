“Che Classe”, oggi su Libertà la nuova classifica. Aumentano i partecipanti

Continua il viaggio delle classi piacentine nella quinta edizione di Che Classe.

Tra le novità, la 1ªB della primaria di Ponte Dell’Olio sorpassa ed entra nella “top eight”. E intanto cresce il numero dei partecipanti: oggi sono 166. O almeno, lo erano fino a qualche giorno fa, quando la classifica è stata “fotografata” per essere poi comunicata a voi, affezionatissimi lettori, utenti, votanti!

Purtroppo, alla fine del gioco saranno solamente 138 le classi che potranno vantarsi di poter portare a casa (o meglio, a scuola) tutto il materiale scolastico acquistabile grazie ai crediti ottenuti.

Ricordate che i premi spettanti ad ogni classe saranno determinati dalle posizioni di queste stesse classi in graduatoria: le prime 8 classificate, alla fine del nostro percorso, vinceranno 2.500 crediti da spendere nel materiale indicato del catalogo. Le classi che si attesteranno tra le posizioni 9 e 18 comprese avranno un bottino di 1.000 crediti, quelle successive fino alla posizione 38 riceveranno 500 crediti ognuna. Le ultime, ma non ultime, ovvero le classi che guadagneranno i punti necessari per arrivare alle posizioni comprese tra il numero 39 e il numero 138, vinceranno 100 crediti a testa.

Continuate quindi a seguire il gioco e votare!