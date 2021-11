Festa delle Matricole: Piacenza accoglie gli studenti universitari allo Spazio 2

Torna l’appuntamento con la Festa delle Matricole, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con le Università aventi sede a Piacenza, l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori Er.Go Emilia Romagna e la Asp Morigi – De Cesaris. L’edizione 2021, in calendario giovedì 11 novembre con inizio alle 17, si svolgerà nella cornice del centro socio-aggregativo Spazio 2 in via XXIV Maggio 51, accogliendo non solo gli studenti iscritti al primo anno accademico dei corsi di laurea attivati in città, ma anche una rappresentanza di matricole dagli atenei di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, grazie al servizio bus messo a disposizione da da Er.Go.

“Piacenza – sottolinea il vice sindaco e assessore all’Università Elena Baio – è l’unica realtà emiliano-romagnola che organizzi un simile evento, ideato proprio come momento di accoglienza e incontro per far sì che gli studenti vivano appieno il territorio, fruendo dei servizi rivolti ai giovani e conoscendo meglio tutte le opportunità che una città di dimensione umana come la nostra può offrire. Già nel 2019, ultima edizione prima della sospensione dovuta alla pandemia – aggiunge – la direttrice di Er.Go. Patrizia Mondin aveva anunciato l’intenzione di rendere la Festa delle Matricole di Piacenza un appuntamento di rilevanza regionale, coinvolgendo tutte le sedi universitarie. Quest’anno manteniamo la promessa, come sempre con una particolare attenzione al coinvolgimento degli studenti fuori sede e, in particolare, di chi proviene dall’estero, come numerosi iscritti al corso Medicine and Surgery dell’Università di Parma”.

Nel programma di giovedì 11 non mancheranno i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale e dei delegati degli atenei coinvolti, ma la serata proseguirà tra le performance musicali delle band studentesche e di giovani artisti locali, nonché con il rinfresco offerto dalla Asp Morigi De Cesaris. La festa sarà occasione per illustrare ai giovani presenti i principali servizi che la città rivolge alla loro fascia d’età: verrà infatti consegnato a ciascuno un segnalibro con codice QR che indirizza, sul sito web comunale, alle sedi dei diversi uffici e punti di interesse, con le relative fasce orarie in cui poterle visitare per dialogare con gli operatori.

A tutti gli studenti iscritti al primo anno accademico verrà richiesto il green pass per l’accesso all’evento, unitamente al proprio badge universitario.