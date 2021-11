Camminate, incontri, luci: Soroptimist Piacenza contro la violenza sulle donne

Immagine del profilo Facebook di Soroptimist PiacenzaSoroptimist Piacenza contro la violenza sulle donne. Sono tante le iniziative che l’associazione, guidata da Alessandra Tampellini, mette in calendario per celebrare il 25 novembre: camminate, incontri di sensibilizzazione con gli studenti e un’illuminazione ad hoc su palazzo Farnese e sul comando provinciale dei carabinieri di via Beverora, dove proprio per volontà di Soroptimist qualche anno fa venne allestita la “stanza tutta per sé” dedicata alle vittime di violenza.

“In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, abbiamo pensato di mettere a punto un calendario ricco di eventi – spiega Tampellini – lo facciamo come associazione, ma avvalendoci anche del contributo di diverse realtà locali, a partire dal Comune di Piacenza grazie al quale sarà possibile illuminare palazzo Farnese per sedici giorni”.

Ma non è l’unica iniziativa che il sodalizio di Tampellini ha in programma: si parte infatti domenica 14 con la camminata “Ti rispetto. Camminare insieme senza paura” che partirà dalle 8 con ritrovo alle 7.45 alla parrocchia di San Vittore alla Besurica. La manifestazione podistica, definita “ludico-motoria”, prevede un percorso di quattro o otto chilometri e vede coinvolti fra gli organizzatori anche il comitato territoriale Fiasp di Piacenza, il Gruppo podistico Millepiedi di Fiorenzuola (che offrirà cibo e bevande per il ristoro), Cisl, Tafisa, Sap e Croce Rossa.

Da segnalare, nelle prossime settimane, anche gli incontri condotti in alcune scuole del territorio per sensibilizzare gli studenti sulle malattie sessualmente trasmissibili a cura della “past president” di Soroptimist Piacenza, l’infettivologa Giovanna Ratti. Infine l’illuminazione che contraddistinguerà Palazzo Farnese e il comando dei carabinieri per diversi giorni.