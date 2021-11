Chiavenna di Cortemaggiore, arriva la pista di pattinaggio sul ghiaccio

La Tavola Rotonda, il castello di Chiavenna di Cortemaggiore del 1200 adibito oggi a ristorante e hotel, proporrà per le imminenti festività natalizie una pista di pattinaggio sul ghiaccio. L’inaugurazione sarà domenica prossima, 14 novembre, alle ore 16,30 e, per l’occasione è stato organizzato uno spettacolo col fuoco sulla pista chiamato “fire on ice” di Funtasia Animazione. Gli orari per potervi accedere saranno dalle ore 16 alle 19 dal lunedì al venerdì .

