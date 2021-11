Lavori sulla 421 a Borgonovo, automobilisti spazientiti: “Bene, ma fateli di notte”

La riasfaltatura di un tratto della ex provinciale 412, oggi di competenza di Anas, all’imbocco tra Borgonovo e Castel San Giovanni, sta creando molti malumori tra gli automobilisti, costretti ad affrontare lunghe code a tutte le ore del giorno.

“Se fanno i lavori, ben venga – obietta qualcuno degli spazientiti automobilisti –. Quello che ci chiediamo è se era il caso di farli in pieno giorno. Non potevano fare, come si fa di solito quando si asfaltano strade molto trafficate, lavorare di notte o almeno dopo gli orari di punta?”.

Altri lamentano il mancato preavviso: “Nessuno ci ha detto niente. Arriviamo e ci troviamo qui fermi. Io il primo giorno pensavo ci fosse un incidente, poi ho scoperto che era in corso un cantiere”. A quanto risulta anche negli uffici del Comune di Borgonovo, non sono arrivate specifiche comunicazioni di Anas circa orari e durata del cantiere.