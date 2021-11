Montale, pneumatico esplode in officina. Ferito gravemente un operaio

Uno pneumatico è improvvisamente esploso sul volto di un operaio mentre era al lavoro. Non è ancora chiara la dinamica dell’infortunio che è costato gravi ferite al lavoratore di origini straniere. Il fatto è avvenuto intorno alle 13 in un’officina di Montale, alle porte di Piacenza. Il ferito è stato trovato dai colleghi riverso a terra e sono stati subito chiamati i soccorsi. Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza del 118, i cui sanitari, constatate le gravi condizioni del ferito, hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’operaio è stato trasportato in volo all’ospedale Maggiore di Parma dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione per le gravi ferite riportate alla testa. All’officina di Montale dove si è verificato l’infortunio sono accorsi i carabinieri con una pattuglia che ha effettuato tutti i rilievi di legge dell’incidente.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà