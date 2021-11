Ladri in azione in via Manfredi: uno viene scoperto e scappa. Indaga la polizia

In azione due ladri in una trasversale di via Manfredi, a Piacenza. La coppia di malviventi ha “visitato” un paio di appartamenti e in un caso uno dei responsabili è stato sorpreso dalla padrona di casa che lo ha colto in cucina mentre rovistava fra i mobili. Il ladro è scappato sul balcone e si è lanciato in strada. E’ accaduto qualche sera fa intorno alle 18.30. Indaga la polizia. In entrambi i casi i due malviventi non sono riusciti a portare via nulla.

