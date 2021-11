Tentano di fuggire all’alt della polizia e di disfarsi della droga: due arresti

Un piacentino 25enne e una 28enne sono stati arrestati nell’ambito di una operazione della squadra mobile della polizia di Piacenza nel tardo pomeriggio di lunedì 15 novembre. I due devono rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In via Emilia Pavese, intorno alle 19, gli agenti hanno intimato l’alt all’auto condotta dal 25enne che non si è fermato e ha rischiato di travolgere un poliziotto. L’auto è stata fermata subito dopo da una seconda pattuglia. Il 25enne piacentino, già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di disfarsi di 50 grammi di cocaina.

I due sono condotti in questura per gli accertamenti al termine dei quali sono stati trasferiti al carcere delle Novate. Il 25enne deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.