“Villaggio di Natale” in arrivo a dicembre a Carpaneto con i mercatini

Anche Carpaneto, quest’anno per la prima volta, avrà il suo “Villaggio di Natale”. Questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’associazione dei commercianti del paese con il patrocinio del Comune di Carpaneto. Teatro degli eventi sarà il cortile del Municipio, in cinque date: l’8 dicembre, poi ancora l’11, il 12, il 18 e il 19, sempre in orari diurni. Troveranno spazio venti bancarelle d’artigianato ma anche spettacoli per grandi e piccini. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Carpaneto, è dell’associazione dei commercianti del paese rappresentata da Mery Hemsy e Daniel Dadomo.

“Ora siamo impegnatissimi con la Gut Longa di sabato e domenica, che ha intercettato tanti volontari e nuove collaborazioni dai marciatori di Piacenza al CSI” spiegano Mery Hemsy e Daniel Dadomo, in rappresentanza dei commercianti. “Ma è tutto pronto, a partire dal depliant con le informazioni e l’elenco delle attività commerciali che saranno coinvolte: più di 100, mai così tante. Anche rispetto alla scelta e all’allestimento delle luminarie pochissimi si sono tirati indietro quest’anno, con tante nuove adesioni. Si sente la voglia di esserci e la voglia di rifarsi”.