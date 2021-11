Il Tg delle buone notizie ai bambini: “Inviateci pensieri positivi”

“Inviateci riflessioni e pensieri positivi”. E’ l’invito dell’associazione “The bright side”, ideatrice del Tg delle buone notizie, rivolto anche agli alunni del territorio piacentino. “Pubblicheremo le loro voci sul nostro sito www.associazionetbs.org. Gli elaborati in forma scritta, video, immagini o audio dovranno essere inviati a [email protected]”. L’iniziativa ha carattere nazionale ed è rivolta a tutti gli ordini di scuola. A Piacenza hanno aderito anche il Movimento di cooperazione educativa e Unicef.

Un progetto che nasce in occasione della giornata per ricordare la Dichiarazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. “Alle classi – spiega il gruppo – proponiamo una lettera aperta scritta da un gruppo di insegnanti e un breve video con cui invitiamo a riflettere sulla qualità dell’informazione oggi e sulla necessità di mettere in evidenza anche quanto di positivo sviluppa il genere umano. Senza però negare la realtà e il diritto di essere informati anche sulle cose negative e gli errori”.