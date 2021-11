Abbassare il colesterolo per la salute delle vene, con le “Noci del Cuore” di Progetto Vita

L’Associazione Progetto Vita organizza, con il patrocinio del Comune di Piacenza, la vendita delle “Noci del Cuore”. Si potranno acquistare sabato 20 e sabato 27 novembre in Largo Battisti e sul Pubblico Passeggio (Lato liceo scientifico) dalle 9.00 alle 17.00

Perché le noci?

La scelta della noce non è stata affatto casuale: essa contiene alcuni composti in grado di abbassare i valori del colesterolo “cattivo” (LDL); se assunta con costanza e moderazione – 2,3 noci al giorno – la noce ha dimostrato di svolgere una vera e propria azione anticolesterolo, contribuendo anche a migliorare l’elasticità dei vasi sanguigni. Si tratta perciò di un prodotto che non riveste soltanto un valore simbolico, ma che è legato in maniera pratica e concreta ai concetti di prevenzione e di educazione alla salute cardiovascolare. Importanti studi hanno dimostrato come coloro che consumano circa 30 gr di noci due volte la settimana abbiano una minore probabilità di incorrere nell’infarto ed una probabilità quasi dimezzata di morte improvvisa. Anche il rischio di diventare diabetici nel tempo è significativamente ridotto.

Consumate con criterio le noci contribuiscono alla nostra ricerca di benessere e salute.