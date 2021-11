“Ciclabile da Borgonovo a Castello al buio”. Il sindaco Patelli: “Interverremo”

“La pista ciclabile in gran parte è al buio e in inverno diventa inutilizzabile”. La segnalazione arriva da alcune frequentatrici e alcuni frequentatori della pista ciclopedonale che collega Castel San Giovanni a Borgonovo, molto battuta sia da persone che abitano nei due comuni confinanti, sia anche da persone che abitano nei comuni limitrofi. In estate e in primavera, ma anche in inverno durante le ore diurne, passando lungo la statale è facile notare numerose persone che, da sole o in gruppo, ne approfittano per fare movimento. La sera invece, in inverno, la questione si complica per la mancanza, in alcuni lunghi tratti, di illuminazione pubblica.

“Subito dopo Borgonovo in direzione Castello – dice un podista – ti trovi praticamente in mezzo ai campi al buio completo. Se invece parti da Castel San Giovanni va un po’ meglio perché fino più o meno al distributore è illuminato, ma poi anche lì ci si avventura in un buco nero”.

Il sindaco di Borgonovo, Monica Patelli, promette interventi per migliorarne la vivibilità.