L’ultimo saluto a Domenico Francesconi: “Sempre presente per aiutare gli altri”

Tutto il paese ha partecipato ai funerali dell’ex sindaco di Borgonovo Domenico Francesconi, stringendosi attorno alla famiglia. Una folla commossa ha gremito la Collegiata, oggi 20 novembre, per l’ultimo saluto al “Dome” come tutti lo chiamavano in paese. Tra i presenti familiari, amici, il mondo dell’associazionismo sportivo e del mondo del volontariato dipendenti ed ex comunali, amministratori e anche avversari politici. Ma c’era anche, e soprattutto, tantissima gente comune. “Il Dome – ha ricordato il parroco don Gianni Bergomi – ha sempre cercato il bene nella vita e nelle persone, senza mai guardare al colore della pelle. È stato sempre presente dove una famiglia aveva bisogno, sempre presente dove c’era da risollevare da terra una persona”. Sul feretro, coperto di rose rosse, gli amici hanno appoggiato alcune maglie delle società sportive a testimonianza della passione e dell’impegno che Francesconi ha nutrito verso il mondo dello sport e dei giovani.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà