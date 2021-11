Podenzano, al via i lavori nella palestra delle ex scuole elementari “Rodari”

Lavori di efficientamento energetico nei locali della palestra delle ex scuole elementari “Rodari” di Podenzano. L’intervento, partito nel mese di ottobre con affidamento diretto da parte del Comune che intende ammodernare gli impianti sportivi, dovrebbe concludersi entro l’anno 2021 e consiste nel rifacimento dei due blocchi di servizi igienici degli spogliatoi (docce e wc) e adeguamento degli impianti elettrici e di distribuzione di acqua calda sanitaria. Il costo totale dell’intervento è di 46.254 euro che sarà coperto con i finanziamenti assegnati al Comune di Podenzano (70mila euro) in base alla legge 160 del 2019 per investimenti di risparmio energetico e messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici.

Per l’intervento sono state adottate soluzioni impiantistiche che consentiranno sia il risparmio idrico sia quello energetico e sarà eliminata totalmente la distribuzione di gas metano negli spogliatoi eliminando ogni rischio per chi frequenta la struttura la cui gestione è affidata da decenni dell’associazione Volley Ball Podenzano. Nella palestra si allenano tutte le squadre del volley podenzanese – tranne la Prima squadra che si allena nella palestra dell’attuale plesso scolastico – e gli anziani per la ginnastica dolce.