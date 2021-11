Contagi raddoppiati in una settimana: “A Piacenza quarta ondata di Covid”

“Una settimana pesante”, la definisce il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino. Che poi rincara la dose: “Terribile”. A preoccupare il vertice della sanità locale sono i dati epidemiologici relativi al periodo 15-21 novembre: 300 contagi nell’arco di sette giorni, oltre il doppio dei 146 registrati nella settimana precedente. “Si tratta di un incremento del 105 per cento – sottolinea Baldino – fa impressione. Piacenza affronta la quarta ondata, non c’è dubbio”.

L’aumento delle positività si riflette sull’impegno delle Usca, le squadre sanitarie inviate a domicilio – casa per casa – per curare i pazienti infetti: 318 interventi dal 15 al 21 novembre, “un indicatore mai così alto nell’ultimo anno”, rimarca il direttore generale dell’Ausl. “In questo momento – precisa – le Usca utilizzano gli anticorpi monoclonali nella fase precoce della malattia”. Ma il personale a disposizione è sufficiente? “Purtroppo, non è abbondante”.

Nel nostro territorio, l’incidenza delle nuove infezioni si attesta a quota 106 ogni centomila abitanti, comunque al di sotto di quella regionale (134). La media nazionale, invece, è di 106. “Va detto però che la situazione italiana non è critica come quella di altri paesi europei – rassicura poi Baldino – ma i numeri sono in crescita”.

IL REPORT

FASCE ANAGRAFICHE – Il virus torna a prevalere tra i giovani: la fascia 0-17 è quella che riporta la maggiore incidenza di contagi, come emerge nella tabella qui sotto.



SCUOLE – Per quanto riguarda il monitoraggio nelle scuole, la scorsa settimana i nuovi positivi sono stati 66; ben 15 casi di contagio sono avvenuti all’interno delle aule. Le classi tuttora in quarantena sono 13.