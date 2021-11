Ganaghello, ladri in azione in due villette mentre i proprietari sono fuori

Due case sono state messe completamente a soqquadro dai ladri a Ganaghello, frazione alle porte di Castel San Giovanni. La banda ha preso di mira due villette confinanti ed è entrata in azione mentre i proprietari erano fuori. In un caso hanno atteso che una mamma con il figlio piccolo uscisse e poi, passando dalla finestra, hanno rovistato dappertutto. La donna una volta rientrata si è spaventata e ha chiamato in aiuto i vicini. Sia dentro la sua abitazione che anche nella villetta a fianco i ladri hanno combinato un macello: cassetti e armadi aperti e il contenuto rivoltato, credenze svuotate. A quanto pare i ladri non avrebbero trovato oggetti di valore e questo deve averli innervositi ancora di più. Pare abbiano portato via una copia delle chiavi di un’auto.

Sul posto sono stati chiamati i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

