Terza dose, da domani prenotazioni in farmacia. In attesa 13.925 piacentini

“Da domani le farmacie saranno disponibili per la prenotazione delle terze dosi anti-Covid”. Lo annuncia il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, durante il bilancio settimanale della pandemia sul territorio. Un quadro preoccupante, stando a quanto riferito dall’azienda sanitaria, che rilancia dunque l’appello a vaccinarsi, anche con il richiamo aggiuntivo – il cosiddetto booster: “E’ importante – dice Baldino – dare un’accelerata alla somministrazione delle terze dosi. Il vaccino perde efficacia dopo otto mesi circa, risulta ormai evidente”.

Non solo. Dall’Ausl l’impegno ad aumentare le iniezioni anti-Covid. “Arriveremo a 2.400 al giorno”, promette il direttore generale. “Negli ultimi tre giorni – aggiunge – c’è stato anche un forte incremento di prime dosi, per fortuna”.

L’Ausl sperimenterà a breve “l’invio di sms con giorno e orario già fissati per ricevere la terza dose”. L’obiettivo è di garantire il richiamo “a tutti entro febbraio”.

A Piacenza 16.289 cittadini hanno già ricevuto la terza dose

mentre 13.925 sono prenotati, in attesa.

CHI HA DIRITTO ALLA TERZA DOSE – È possibile ricevere la dose di richiamo trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario per le seguenti categorie: over 40 nati nel 1981 e anni precedenti, soggetti ad elevata fragilità, personale e ospiti CRA, operatori sanitari, tutti i soggetti vaccinati con un’unica dose di

vaccino Janssen (Johnson & Johnson).

La prenotazione va effettuata in prossimità della scadenza dei 6 mesi dall’ultima somministrazione e non prima. Le agende vengono continuamente aggiornate e predisposte in base al numero di utenti candidabili alla terza dose nel periodo.