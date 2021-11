Vittorino, il 30 inaugurazione della biblioteca innovativa e di due aule all’aperto

E’ prevista il 30 novembre l’inaugurazione della biblioteca innovativa e di due aule all’aperto per la scuola Vittorino da Feltre.

“I principi che hanno sorretto questi interventi educativi e di formazione – spiega la dirigente Monica Caiazzo – sono il valore della partecipazione dell’alunno in processi di conoscenza della realtà e di se stessi, per offrire una dimensione di continua ricerca in un’ottica di sperimentazione attiva, perché come sosteneva Vigotskij “La conoscenza è il prodotto dell’interazione tra la persona e l’ambiente, ma in quanto mezzo inteso come qualcosa di sociale e culturale, non solo fisico. La didattica all’aperto potrebbe costituire una preziosa risorsa, in quanto consente di migliorare le percezioni e favorisce l’apprendimento naturale incentivando sia l’interdisciplinarità sia l’attivazione di relazioni interpersonali ed ecosistemiche. Ed è proprio nella prospettiva di riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza, che abbiamo operato”.