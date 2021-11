Calendasco, tour gratis a Piacenza per la giornata contro violenza donne

Una visita gratuita nei luoghi della città dove le donne hanno lasciato un segno: a Calendasco, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, l’amministrazione regala un tour con una guida nel centro storico di Piacenza alla scoperta di tre gioielli come Palazzo Madama, la chiesa di San Sisto e la pinacoteca di Palazzo Farnese.

L’appuntamento sarà questo sabato, con ritrovo alle ore 15 a palazzo Farnese assieme all’esperta d’arte Cinzia Cassinari. Il giro sarà dedicato proprio alla donne, a partire da Margherita de’ Medici, la “Madama” che abitò nell’omonimo palazzo che oggi ospita la Procura di Piacenza. In San Sisto si potrà ammirare il monumento funebre realizzato per la duchessa Margherita, figlia dell’imperatore Carlo V, che fece costruire Palazzo Farnese; proprio qui si visiterà la pinacoteca per ammirare i fasti dedicata all’ultima celebre donna “di casa”, la principessa Elisabetta che diventerà regina di Spagna. Prenotazioni in biblioteca al numero 0523-771107.