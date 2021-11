Cortemaggiore e San Pietro: tamponano e poi fuggono. Scoperti e multati

Due episodi analoghi sono accaduti nell’ultimo fine settimana a Cortemaggiore e a San Pietro: sono state tamponate due auto e chi ha causato l’incidente è scappato. La Polizia locale dell’Unione ha però rintracciato entrambi i conducenti e li ha sanzionati.

La Polizia locale, ascoltando qualche testimonianza e controllando le telecamere di videosorveglianza e quelle con lettura targhe della zona, è riuscita a rintracciare i proprietari dei mezzi. Il primo, quello che ha causato l’incidente a San Pietro, è un cinquantaquattrenne residente a Monticelli che si è giustificato dicendo di non essersi accorto dell’accaduto. Nel secondo caso, l’auto che ha provocato l’incidente è risultata intestata a un cittadino di Cortemaggiore che però, in quell’occasione, aveva prestato la vettura a un amico. Per entrambi i conducenti, la sanzione di qualche centinaia di euro è stata accompagnata dalla decurtazione di quattro punti sulla patente.