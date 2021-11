Barbieri plaude l’idea delle nonne. “Non impediamo ai bambini il gioco nei cortili”

Le nonne le avevano scritto che la vita nei condomini era sempre più difficile, per i più piccoli, e che i cortili erano diventati cortine blindate. E il sindaco Patrizia Barbieri in un giorno ha risposto con una lettera.

“Care Nonne,

ho letto il vostro accorato appello e non posso che condividerlo. Io stessa sono consapevole che parchi e giardini comunali debbano essere ulteriormente migliorati per rendere possibile ai bambini di poterli fruire al massimo e, non a caso, abbiamo affidato alla ditta vincitrice dell’appalto la sostituzione e/o l’implementazione dei giochi, operazione che verrà effettuata nei prossimi mesi per un importo di un milione e cinquecentomila euro.

Penso davvero sia indispensabile rilanciare il vostro appello a tutta la Comunità: nel rispetto del senso civico e dell’educazione che devono sempre essere alla base di tutto, non impediamo ai bambini di giocare nei giardini e nei cortili condominiali. I piccoli hanno il diritto di stare insieme all’aria aperta favorendo le relazioni tra loro e ciò a beneficio della propria salute, del benessere psicofisico e come tappa fondamentale del loro percorso formativo.

Nella settimana in cui, in concomitanza con la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la protezione dei minori e della loro serenità è sotto i riflettori dell’opinione pubblica, è giusto e doveroso far sentire la voce di chi difende questi aspetti imprescindibili della loro vita. Per questo sono grata alle nonne, il cui ruolo è prezioso e insostituibile, che si sono fatte interpreti di questa richiesta.

Da parte mia farò il possibile perché il vostro appello non resti inascoltato.

Un abbraccio sincero”.