Gruppo Cinofilo “La Lupa”, nuova sede: inaugurazione il 28 con “Cani nel soccorso”

Sarà la manifestazione “Cani nel soccorso”, in calendario domenica 28 novembre dalle 14 alle 18, a inaugurare la nuova sede operativa del Gruppo cinofilo La Lupa in via Bubba 43. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Piacenza, proporrà un intenso programma di dimostrazioni professionali – in campo l’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza – ed esibizioni sportive di Mondioring (disciplina che evidenzia, in una serie di prove, l’affinità nel binomio tra cane e conduttore), Disc Dog, che permette di ammirare salti e veloci evoluzioni dell’animale nell’afferrare al volo il frisbee e Obedience, in cui si mette alla prova l’educazione degli amici a quattro zampe e il rispetto delle regole di comportamento apprese.

Non mancherà, nel corso del pomeriggio, una dimostrazione dedicata a soccorso e ricerca in Protezione Civile, fulcro dell’attività del Gruppo cinofilo La Lupa” che, dopo oltre 15 anni trascorsi presso la sede operativa di via XXIV Maggio, si è ora trasferito nell’area verde comunale di via Bubba, nelle vicinanze della Casa di Iris.

Nell’occasione sarà presente anche il vice sindaco e assessore alla Tutela Animali Elena Baio.

“Sarà una vera e propria festa per presentare alla città la nostra nuova casa – spiega il presidente del sodalizio, Gabriele Morni – e anche il pubblico verrà coinvolto grazie a diversi momenti ludici: per chi vorrà partecipare con il proprio cane, ci sarà l’opportunità di tanti premi in palio”.

L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito, senza obbligo di green pass ma nel rispetto di tutte le normative anti Covid.