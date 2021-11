Omi Academy, dal plauso di Vasco a nuove sale di registrazione per i ragazzi

Nuove sale di registrazione o per danzare. L’Omi Academy di Pontenure allarga gli orizzonti, ma anche gli spazi a disposizione dei ragazzi. “LeBuone Notizie” si Telelibertà ci portano all’oratorio della parrocchia, dove già da anni, è attivo un servizio di doposcuola rivolto ai ragazzi con difficoltà scolastiche con l’obiettivo di ritrovarsi insieme per fare i compiti aiutati da insegnati in pensione o da animatori. A partire dal 2016 questo servizio si è radicalmente trasformato con la nascita dell’Omi Academy, un progetto innovativo che non si limita al semplice affiancamento nello svolgimento dei compiti ma offre la possibilità di svolgere laboratori musicali ed espressivi e di praticare attività sportive. Qualche mese fa 80 giovanissimi dell’Omi academy si erano resi protagonisti di un video che era stato ripreso anche da Vasco rossi e postato sul suo profilo social. Ora avranno nuove sale a disposizione che sono state inaugurate, alla presenza del sindaco di Pontenure Manola Gruppi, il 23 novembre.

